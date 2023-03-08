Вони також здійснили безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російські окупанти продовжують спроби прориву оборони українських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що Росія основні свої зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав один БпЛА типу "Шахед-136". Дрон ліквідовано", - повідомили у Генштабі.

Відео дня

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань там не було виявлено. Протягом доби ворог обстріляв райони дев'яти населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Вугледар.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони більш ніж 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні – новини з фронту

Російські окупанти продовжують наступати на Донбасі. За словами голови ГУР Кирила Буданова, РФ хоче виконати "план" Путіна і захопити схід до 31 березня.

Разом з тим Захід наголошує, що у Путіна недостатньо сил. Особливу нестачу ресурсів у боєприпасах і людях наразі відчувають "вагнерівці", які раніше були "ударним кулаком" на Бахмутському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: