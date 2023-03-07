Російські пропагандисти підтверджують втрати окупантів на Авдіївському напрямку.

Родичі ліквідованих російських бойовиків скаржаться, що РФ не евакуює їхніх поранених чоловіків з поля бою, розповів у Telegram журналіст Денис Казанський.

У російських соцмережах жінки заявили, що шукають своїх чоловіків ще з січня і навіть пишуть до військового керівництва, щоб окупантів евакуювали з поля бою на Авдіївському напрямку.

"Мій чоловік загинув 26.12.2022 і досі вважається зниклим безвісти. Їх 22 людини лежать у БМП", - розповіла одна з росіянок. Один з користувачів їй відписав, що теж шукає тіло свого брата, яке, за його словами, загарбники не можуть ніяк забрати.

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Кремлівські пропагандисти підтверджують втрати окупантів на Авдіївському напрямку. Зауважується, що ЗС РФ самі не хочуть евакуювати з поля бою поранених: "І нехай, якби просто під вогнем лежали б, можна зрозуміти. Але лежать просто біля дороги, у кількох кілометрах від "передку". Своїх забирають, а на "двохсотих" з інших підрозділів просто начхати".

Війна новини – втрати Росії та ситуація на сході

Росія, не рахуючись з власними втратами, посилює тиск на п’яти напрямках, зокрема на Авдіївському. Штурми Красногорівки Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського, Мар’їнки та Побєди для окупантів закінчилися провалами.

Під час наступів ворог застосовує практику "випаленої землі", внаслідок чого Авдіївка і Бахмут майже знищені.

За словами голови ГУР Кирила Буданова, загарбники хочуть вийти на адмінмежі Донбасу до 31 березня.

ЗСУ, за рішенням військо-політичного керівництва, попри зростаючий тиск з боку РФ, залишаються в Бахмуті. На думку західних високопосадовців, місто ще можна утримувати місяць, при цьому виведення сил і засобів вдасться здійснити всього за тиждень.

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