Аналітики вважають, що їм це навряд чи вдасться.

Підтримуване Росією "керівництво" продовжує оголошувати терміни захоплення нових українських територій, підтримуючи підготовку до референдуму про приєднання окупованих територій до РФ.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Йдеться про заяву "першого заступника Голови Мінінформації ДНР" про те, що до кінця серпня "ДНР" розраховує повністю захопити Донецьку область.

"Російське маріонеткове і окупаційне керівництво, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії", - говорять аналітики.

У звіті Інституту йдеться, що російські війська зайняли крайні позиції на північний схід від Бахмута і продовжують бойові дії на схід і південь від міста.

Вони провели обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити тили на лінії Ізюм - Слов'янськ.

Також російські сили провели обмежені атаки на північний захід від Донецька, недалеко від кордону із Запорізькою областю.

На півдні війська РФ зосередилися на обороні зайнятих рубежів і провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області. Тим часом ЗСУ продовжували завдавати ударів по російських вузлах тилового забезпечення.

За даними ISW, Кремль продовжує формувати регіональні добровольчі батальйони для розгортання в Україні. А в українській розвідці розкривають плани Кремля щодо анексії окупованих територій за допомогою фальсифікованих референдумів.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Росія планує анексувати п'яту частину української території вже у середині вересня.

Нагадаємо, що раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Путін поспішає анексувати захоплені території.

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