Навіть з призначенням окупаційної влади все поставлено на паузу.

Російські загарбники вкотре перенесли запланований псевдореферендум про приєднання Херсонської області до РФ, але реальної підготовки до нього не спостерігається.

Про це в ефірі телемарафону FreeДОМ повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Так, окупанти оголосили нову дату - 15 вересня (раніше називали 11 вересня). При цьому протягом останніх тижнів ніяких зрушень щодо "референдуму" не спостерігається.

"Зараз реальної підготовки до референдуму немає. Зараз окупанти стурбовані. Останні два тижні у них паніка. До цього вони готували, постійно відкладали дату на більш пізній термін. ... Навіть з призначенням своєї окупаційної вертикалі все поставлено на паузу. Останні 2-3 тижні абсолютно не бачу серйозних просувань крім заяви, що "тут буде Росія назавжди", - зазначив Хлань.

Раніше ворогу вдалося вкрасти базу даних виборців, окупанти пробували провести перепис населення.

"Єдиним таким кроком, який викликав занепокоєння, була крадіжка реєстру виборців 2019 року з архіву, з виборів президента, коли була максимальна явка. Тоді вони просунулися досить серйозно. Наступним кроком було, що почали проводити через ОСББ нібито перепис населення, але він у них навіть не вийшло. Не бачу кроків до того, щоб вони знову починали це робити", - зазначив депутат облради.

Хлань також наголосив, що плани окупантам серйозно поламали наші Збройні Сили з новим озброєнням, яке надійшло.

"З HIMARS мабуть точне знищення складів і позицій противника не тільки на лінії фронту, а і в тилах", - зазначив він.

Нагадаємо, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. У той же час жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Окупанти збираються провести "референдум" про приєднання тимчасово окупованої території до РФ у вересні. Жителі півдня чинять опір псевдореферендуму.

Днями жителів тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки або російських військ, оскільки "ЗСУ йде".

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