Крім того, кілька людей поранено.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Середина-Буда Сумської області загинуло троє людей, серед яких 7-річна дівчинка, ще троє - отримали поранення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, сьогодні близько 12:30 російські військові, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда.

Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. "З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні", - повідомляють в прокуратурі.

Відео дня

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Удари окупантів по цивільних

У Херсонській області російські окупанти тероризують цивільних людей безпілотниками. Зокрема, там скинули вибухівку на чоловіка.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували з дрона жителя Берислава. 24 листопада зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника. У потерпілого чоловіка діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: