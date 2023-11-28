Внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Середина-Буда Сумської області загинуло троє людей, серед яких 7-річна дівчинка, ще троє - отримали поранення.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, сьогодні близько 12:30 російські військові, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда.
Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. "З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні", - повідомляють в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Удари окупантів по цивільних
У Херсонській області російські окупанти тероризують цивільних людей безпілотниками. Зокрема, там скинули вибухівку на чоловіка.
Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували з дрона жителя Берислава. 24 листопада зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника. У потерпілого чоловіка діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.