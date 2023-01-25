Ознак реального відновлення російських окупантів у західній частині Донецької області немає.

24 січня російські окупанти масово стверджували, що вони нібито почали наступ на Вугледар (місто в 28 кілометрах на північний захід від Донецька). Однак насправді це лише спроба створити "позитивний наратив" на тлі відсутності прогресу рашистів у Бахмуті, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, російські пропагандисти стверджували, що російські військові 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту "прорвали оборону" України в районі Вугледара і "просунулися" північніше Павлівки, а також західніше Миколаївського. Свої заяви вони намагалися підкріпити словами командира рашистського батальйону "Схід" Олександра Ходаковського. Однак той відредагував свій початковий пост в соціальних мережах і видалив згадки про конкретні російських підрозділах. Також пропагандисти говорили про те, що російські військові нібито продовжують наступальні операції в напрямку Вугледара, а також в районі Великої Новосілки.

"ISW не зафіксувала будь-яких відеозаписів, що вказують на те, що російські війська почали локальний наступ в районі Вугледар станом на 25 січня. Російські джерела, ймовірно, мають намір повторити аналогічні триваючі дії в Запорізькій області, де російські джерела поширили твердження про локалізовані російські наступи без будь-яких підтверджень, щоб відвернути увагу від того факту, що російські сили не домоглися будь-яких значних успіхів в оперативному відношенні навколо Бахмута", - відзначили в ISW.

Відео дня

Крім цього, експерти вказали на те, що ознак реального відновлення російських окупантів у західній частині Донецької області немає. Вся річ в тому, що рашисти витратили багато сил на це ще в листопаді.

"155-а бригада морської піхоти раніше сильно деградувала в ході наступальних операцій в районі Вугледара в листопаді 2022 р.і навряд чи зможе відновити новий наступ на цій ділянці фронту. Незалежно від того, чи ведуть російські війська локальні наступальні операції в районі Вугледара, або російські джерела перебільшують активність Росії на цій ділянці фронту, зусилля Росії, ймовірно, зосереджені на підтримці цієї інформаційної операції і не віщують відновлення наступу Росії на заході Донецької області", - вважають аналітики.

Новини Бахмута

Як повідомляв УНІАН, учора стало відомо, що офіційні особи США і заходу нібито закликають Україну переключити свою увагу з жорстоких багатомісячних боїв у Бахмуті на пріоритетний потенційний наступ на півдні. Проте Зеленський вважає, що утримання Бахмута дасть нашій країні більше шансів повернути собі весь Донбас.

Також стало відомо, що ЗСУ рознесли спостережний пункт РФ під Бахмутом. Захисники України ліквідували 25 окупантів, це потрапило на відео. Учора рашисти намагалися наступати на трьох напрямках, зокрема на Бахмутському, проте наші захисники відбили атаки ворога.

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