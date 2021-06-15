Загалом від початку доби ворог тричі обстріляв позиції українських захисників.

Цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил, поблизу населеного пункту Південне, окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс (ПТРК), бойових втрат серед особового складу Збройних сил України немає.

Як повідомляється в оприлюдненому прес-центром ОС зведенні щодо ситуації в районі ООС станом на 17:00, від початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості про режим припинення вогню.

Зокрема, неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника знешкодили засобами радіоелектронної боротьби.

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Автор: Інна Андаліцька