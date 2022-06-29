Мешканці Мелітополю відмовляються брати паспорти.

З метою підготовки до псевдо референдуму у Мелітополі окупанти шантажем примушують мешканців міста міняти паспорти та номерні знаки на власних автомобілях.

Про це пише "Центр національного спротиву".

"Мешканці Мелітополю відмовляються брати паспорти. Тому росіяни просто поставили перед фактом – пенсія та бюджетні виплати в обмін на паспорт. Проте навіть такі дії не дозволяють розгорнути масштабну паспортизацію", - йдеться у повідомленні.

Загарбники планують перетворити регіон у Таврійську губернію у складі РФ. Тому вигадали нові номерні знаки на авто – замість "UA" змушують, погрожуючи штрафом, кріпити на машини "TVR".

Раніше повідомлялося, що у Херсоні теж почали роздавати паспорти. З усього обласного центру їх взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Також на Херсонщині окупанти примусово видають паспорти ув’язненим в місцевій колонії.

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