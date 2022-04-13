Окупанти не дотримуються "режиму тиші", проте мешканці Луганщини все ще мають шанс врятуватися.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає людей евакуюватися, поки це можливо, оскільки окупанти накопичують техніку під Рубіжним.

Про це він повідомив у Telegram.

"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати - росіяни накопичують техніку під Рубіжним, "режиму тиші" вони не дотримуються", - наголосив Гайдай.

При цьому він нагадав, що жодного з п’яти "гуманітарних коридорів" станом на 13 квітня не погоджено, бо за всіма напрямками на Луганщині росіяни порушують режим припинення вогню.

"Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють з Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька. Щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста" - зазначив очільник області.

Місця зборів для евакуації з Луганщини:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Первомайська, 42;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ з важкого озброєння обстрілює житлові квартали всіх вільних міст Луганщини. Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.

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