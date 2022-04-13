Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає людей евакуюватися, поки це можливо, оскільки окупанти накопичують техніку під Рубіжним.
Про це він повідомив у Telegram.
"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати - росіяни накопичують техніку під Рубіжним, "режиму тиші" вони не дотримуються", - наголосив Гайдай.
При цьому він нагадав, що жодного з п’яти "гуманітарних коридорів" станом на 13 квітня не погоджено, бо за всіма напрямками на Луганщині росіяни порушують режим припинення вогню.
"Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють з Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька. Щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста" - зазначив очільник області.
Місця зборів для евакуації з Луганщини:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Первомайська, 42;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ з важкого озброєння обстрілює житлові квартали всіх вільних міст Луганщини. Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.
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