Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння житлові квартали всіх вільних міст Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

"Один загиблий, 10 врятували. Рашисти гатять з важкого озброєння по житловим кварталам всіх вільних міст Луганщини. Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів", - зазначив він.

За словами Гайдая, упродовж дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє.

"Успіху не мали. Інженерні підрозділи збройних сил Російської Федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська пошкоджено близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури. У Кремінній палала покрівля складського приміщення пл. 200 м. кв. Під час обстрілів: один загиблий (м. Новодружеськ), врятовано 10 людей (м. Сєвєродонецьк). Обстріли на території Луганської області тривають", - поінформував очільник ОВА.

Росія продовжує накопичувати сили на Донбасі і біля його кордонів. За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, битва за Донбас де-факто вже почалася.

Наступ РФ на Донбас: що відомо

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої. Саме вони і визначать долю наступної фази війни.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Президентів України і Росії можуть відбутися після бойового зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу. Експерти і розвідники підтверджували, що РФ готує масштабний наступ на Донбас, а глава Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає людей швидше евакуюватися в безпечне місце.

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