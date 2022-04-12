Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, як в області у війну ховають вбитих людей.

Про це він написав у Facebook.

"Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Електроенергія з перебоями, або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях. Всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливо", - зазначив він.

За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку ВЦА організувала нове місце поховання у відносно безпечному місці. Ями копають трактором та систематизують могили в реєстр.

"Кожного загиблого чи померлого природнім шляхом ховають в окремій могилі, за 48 днів війні - близько 400 поховань. Більшість опізнані. У Лисичанську також організовано нове місце для поховань. Загиблих та померлих ховають у братерських могилах", - розповів голова ОВА.

Водночас. як повідомив Гайдай, складна ситуація в Попасній та Рубіжному, через часткову окупацію міст росіянами вивіз тіл неможливий, захоронення здійснюють самі мешканці у дворах житлових секторів.

"Через обстріли, у певних районах, тіла залишаються лежати на вулицях. Там, куди доступ є - тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину. Прийде час і ми обов‘язково все зробимо по-людськи", - додав він.

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