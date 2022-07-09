За останніми даними, в тимчасово окупованому місті залишилося від 60 до 70 тис. мирного населення.

Мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що російські окупанти будуть ховатися за цивільними мешканцями від наступу Збройних сил України.

Про це Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, окупанти розміщують свою зброю у житлових кварталах та на дитячих майданчиках, щоб прикриватися цивільним населенням під час бойових дій.

"Для них наші люди - це точно не те, про що вони будуть турбуватися, але це те, за чим вони будуть ховатися від наступу Збройних сил України", - підкреслив Федоров.

Мер Мелітополя зауважив, що наразі евакуюватися з тимчасово окупованого міста на підконтрольну територію України можливо лише приватним транспортом або за допомогою волонтерів.

"За останніми даними, в місті залишилося від 60 до 70 тис. населення. Централізованої евакуації, на жаль, немає, тому що рашисти зі зрозумілих причин не погоджують евакуацію. Їм потрібні мешканці міста, щоб використовувати їх як "живий щит". Раз на два-три дні наші міністерства, наш Офіс президента надсилає запит до міністерства оборони РФ з вимогою зробити зелений коридор та зробити евакуаційну колону, але рашисти цього не погоджують", - акцентував Федоров.

Також, він додав, що в Мелітополі залишатися небезпечно з огляду на те, що гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях наростає з кожним днем.

"Особливо після того, як з учорашнього вечора пропав газ. Також очікуються великі проблеми з електроенергією через те, що два дні тому рашистами повністю були захоплені електричні мережі. Сьогодні навіть диспетчерів немає… Перша аварія - і місто повністю залишиться без енергетики", - пояснив Федоров.

Мер Мелітополя закликав мешканців міста, якщо у них є можливість виїхати з Мелітополя, обов’язково цим скористатися.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області без газопостачання залишилися понад 100 населених пунктів.

Сьогодні, 9 липня, голова Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що найбільш активні бойові дії зараз на Донеччині та Луганщині, а також у східних громадах Запорізької області. Жителям Запорізької області він наполегливо порадив найближчим часом виїхати з зони бойових дій та зауважив, що рішення про масову евакуацію прийматиметься виключно військовим командуванням.

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