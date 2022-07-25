Пошкодження мостів унеможливлює поповнення боєздатності окупантів.

Російські окупанти намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського мосту у Херсонській області.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

"Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар'ївського мосту. Нагадую, ще на днях колаборант Стремоусов казав, що цей міст через Інгулець ролі ніякої не грає. Ну нічого, приготують нову ціль для ЗСУ - до того ж вже й пристріляну. Адже як раз пошкодження мостів - унеможливлює поповнення боєздатності окупантів. Україна, вже офіційно, контролює транспортні шляхи окупантів, що сильно напрягає Росію", - заявив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.

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