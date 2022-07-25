Іван Ступак вважає, що це може статися вже найближчим часом.

Методичні удари українських бійців по Антонівському мосту може спонукати окупантів до втечі. Росіяни найближчим часом можуть зробити черговий "жест доброї волі".

Про це розповів експерт з реформування правоохоронних органів, Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі Апостроф TV

"В першу чергу, дійсно, я бачу Херсон, оскільки наші військові активно перетворюють цей Антонівський міст в... Знаєте, як діркопробивачем аркуш паперу проколюють. І всі ці проколи дуже акуратні, симетричні, один за іншим йдуть. Настане такий час, коли цим мостом можна буде користуватися тільки велосипедом або для пішого переходу", - зазначив Ступак.

При цьому він вказав, що полагодити міст загарбники не зможуть.

"Так, вони зараз його активно бетонують, заливають бетоном, намагаючись його відновити. Але, наскільки ми знаємо, період висихання бетону - більше 20 діб. Ми за цей час можемо ще більше дірок наробити, і росіяни просто не встигнуть його відремонтувати", - вказав експерт,

За його словами, Херсон буде першим великим містом найближчим часом, яке росіяни залишать за "жестом доброї волі".

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.