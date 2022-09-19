Під пошкодженою частиною помітні раніше затоплені вагони і насип.

Російські окупанти намагаються полагодити міст біля Каховської ГЕС для перекидання сил на правий берег Дніпра. Ворог затопив вагони і привіз насип, щоб відновити перехід через річку. А поруч рашисти спорудили дві невеликі переправи.

Цією інформацією поділилися журналісти "Схем" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

На зображенні за 16 вересня можна побачити місце, де окупанти затопили дев'ять вагонів. Вони повинні були стати основою для лагодження моста. А на знімку, датованому двома днями пізніше, під пошкодженою частиною переправи з'явився великий насип. Наскільки успішні дії окупантів з відновлення переправи, поки судити рано. Але на зображеннях видно, що перехід на правий берег до кінця не відновлено.

Відео дня

Знімок за 16 вересня також включає дві невеликі переправи неподалік від мосту. На супутникових фото двотижневої давності вони були відсутні, а значить — окупанти спорудили їх нещодавно.

Нагадаємо, 17 вересня в Генштабі повідомили, що окупанти затопили дев'ять вагонів в районі Каховської ГЕС для подальшої споруди переправи.

Мости через Дніпро на півдні України було виведено з ладу ще в кінці серпня. Перекидати ними техніку стало неможливо в результаті численних ударів ВСУ. З тих пір мости знаходяться під вогневим контролем українських сил.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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