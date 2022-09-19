Окупанти намагаються полагодити міст біля Каховської ГЕС / скриншот з відео

Російські окупанти намагаються полагодити міст біля Каховської ГЕС для перекидання сил на правий берег Дніпра. Ворог затопив вагони і привіз насип, щоб відновити перехід через річку. А поруч рашисти спорудили дві невеликі переправи.

Цією інформацією поділилися журналісти "Схем" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

На зображенні за 16 вересня можна побачити місце, де окупанти затопили дев'ять вагонів. Вони повинні були стати основою для лагодження моста. А на знімку, датованому двома днями пізніше, під пошкодженою частиною переправи з'явився великий насип. Наскільки успішні дії окупантів з відновлення переправи, поки судити рано. Але на зображеннях видно, що перехід на правий берег до кінця не відновлено.

Відео дня
Супутниковий знімок мосту біля Каховської ГЕС / фото Planet Labs

Знімок за 16 вересня також включає дві невеликі переправи неподалік від мосту. На супутникових фото двотижневої давності вони були відсутні, а значить — окупанти спорудили їх нещодавно.

Нагадаємо, 17 вересня в Генштабі повідомили, що окупанти затопили дев'ять вагонів в районі Каховської ГЕС для подальшої споруди переправи.

Мости через Дніпро на півдні України було виведено з ладу ще в кінці серпня. Перекидати ними техніку стало неможливо в результаті численних ударів ВСУ. З тих пір мости знаходяться під вогневим контролем українських сил.

Супутниковий знімок мосту біля Каховської ГЕС / фото Planet Labs

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