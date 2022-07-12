В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджуються на утриманні позицій та недопущенні наступу українських військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для обмеження дій українських військ ворог вів обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Зарічного.

"В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - сказано у зведенні.

У Генштабі наголосили, що українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, раніше ці дані Генштабу підтверджували аналітики ISW. За їхніми спостереженнями, російські війська намагаються утримати позиції на південному напрямку, наступальних дій не здійснювали.

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