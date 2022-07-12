Окупанти готуються до міських боїв, якщо ЗСУ все ж досягнуть Херсона.

Російські війська намагаються утримати позиції на південному напрямку, наступальних дій не здійснювали.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Разом з тим окупанти 11 липня продовжували завдавати авіаційних, артилерійських та ракетних ударів по всій лінії зіткнення на півдні.

Аналітики цитують радника голови Херсонської ОВА Хланя, що росіяни готуються до міських боїв, якщо ЗСУ все ж досягнуть Херсона.

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Після захоплення Лисичанська і важких боїв за Сєвєродонецьк окупанти взяли нібито "оперативну паузу".

Російські війська хочуть встановити остаточний контроль над Луганщиною й оточити ЗСУ в Донецькій області. Проте, як зазначив глава Луганської ОВА, наразі спроби "дотиснути" область у противника безуспішні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах українських міст. Тоді як ЗСУ протягом останніх кількох днів атакували, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, близько 30 цілей - складів з боєприпасами окупантів на сході й півдні.

Станом на 11 липня у боях з ЗСУ знищено вже 37 400 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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