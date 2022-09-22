У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози і підвозять ними пальне.

Окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьминівка (Луганська та Донецька обасті) з їх помешкань та вивезли.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00.

В повідомленні зазначається, що порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. "Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьминівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області", - зазначають в Генштабі.

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В повідомленні сказано, що у Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти на тимчасово захопленій території Херсонської області продовжують протиправні прикриватися мирним населенням. Загарбники масово виселяють людей з їхніх будинків у двох населених пунктах області.

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