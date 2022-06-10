Росіянин розповів про деморалізований стан, поскаржився на важкі умови на Донецькому напрямку.

Рашисти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами.

Про це свідчить запис телефонної розмови командира танку з дружиною, який оприлюднила СБУ.

Окупант розповів про деморалізований стан, поскаржився на важкі умови на Донецькому напрямку.

"…уже нема бойового (настрою - прим.). Все вже зає*ало тут всіх".

Тривалий час вони живуть у лісі, без нормальних умов:

"... ми живемо, як бомжі. У мене вже п'ятий рівень бомжа".

В СБУ додали, що окупанти виявилися не готовими терпіти умови життя з комарами й кліщами, адже розраховували грабувати будинки цивільного населення.

Раніше Служба безпеки України розповіла, що російські солдати харчуються собаками.

Також повідомлялося, що рашисти будують плани втечі з поля бою.

Працівники ГУР перехопили розмову, де мама окупанта лякала сина новинами з Донецького напрямку.

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