Рашисти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами.
Про це свідчить запис телефонної розмови командира танку з дружиною, який оприлюднила СБУ.
Окупант розповів про деморалізований стан, поскаржився на важкі умови на Донецькому напрямку.
"…уже нема бойового (настрою - прим.). Все вже зає*ало тут всіх".
Тривалий час вони живуть у лісі, без нормальних умов:
"... ми живемо, як бомжі. У мене вже п'ятий рівень бомжа".
В СБУ додали, що окупанти виявилися не готовими терпіти умови життя з комарами й кліщами, адже розраховували грабувати будинки цивільного населення.
Раніше Служба безпеки України розповіла, що російські солдати харчуються собаками.
Також повідомлялося, що рашисти будують плани втечі з поля бою.
Працівники ГУР перехопили розмову, де мама окупанта лякала сина новинами з Донецького напрямку.