Ні сили ПВК "Вагнер", ні російські регулярні війська, не в змозі розгорнути просування за межами міста після боїв на виснаження, яке провели ЗСУ.

Окупанти не зможуть реалізувати наступ на північ у бік Слов'янська або на захід у бік Костянтинівки навіть у разі захоплення Бахмута, про який 20 травня заявив засновника ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ні сили ПВК "Вагнер", ні російські регулярні війська, будуть не в змозі реалізувати наступальні операції після місяців виснажливих міських боїв за місто, а також через контратаки української армії в Бахмутському районі.

"Російські регулярні війська, розташовані на північному і південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом будуть просуватися на захід у бік Костянтинівки або на північ у бік Слов'янська на тлі українських контратак у Бахмутському районі", - кажуть в ISW.

Аналітики вказують, що окупанти, ймовірно, утримують західні адміністративні кордони Бахмута, тоді як ЗСУ, згідно з даними українських військових, контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504. При цьому там не виключають, що армія РФ могла взяти під контроль весь Бахмут.

"Заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з інших районів Бахмута, крім тих, що прилягають до двох трас, що ведуть в місто", - кажуть там.

При цьому можлива окупація міста стратегічно не впливає на здатність української армії замикати фланги навколо Бахмута. Без контролю над наземними лініями зв'язку навколо Бахмута, подальші наступальні операції ПВК за межами міста неможливі.

ISW вказує, що "вагнерівці" змогли зосередитися на міських боях в Бахмуті за рахунок регулярної армії РФ, яка взяла на себе оборону флангів. Наразі обидві військові сили РФ виснажені, перші ознаки "втоми" ПВК показували з кінця грудня 2022 року.

У разі реального виведення найманців 25 травня з Бахмута (раніше ротацію ПВК "Вагнер" анонсував Пригожин, вказуючи, що місто утримуватимуть регулярні війська), армія РФ буде ще менш схильна до наступальних операцій.

"Поки незрозуміло, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що в кінці місяця Пригожин перекине "Вагнер" на інший "критичний" фронт", - уточнили аналітики.

Оборона Бахмута - останні новини

Нагадаємо, що 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав ролик в якому заявив, що українська армія "здала" Бахмут. В цей же день дане повідомлення спростували в Міноборони України, вказавши, що бої тривають в районі "Літак".

Вчора факт присутності ВСУ в місті підтвердив представник східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, наша армія веде оборону в декількох фортифікаційних спорудах в південно-західній частині міста.

Також вчора Пригожин "оновив" свої плани з приводу Бахмута і заявив, що сили "Вагнер" вийдуть з міста до 1 червня. Раніше він вказував дату "до 25 травня".

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