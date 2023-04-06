Загалом за добу окупанти 42 рази обстріляли населені пункти міномети, РСЗВ та БПЛА.

За вчора, 5 квітня, внаслідок обстрілу російськими окупантами Херсонської області одна людина дістала поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Зазначається, що 5 квітня протягом доби російські окупанти 42 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 151 снаряд з мінометів, артилерії та безпілотників.

Житлові квартали Херсона армія РФ атакувала 9 разів. Ворог поцілив у об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

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"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина отримала поранення", - зазначили в ОВА.

Останні злочини армії РФ за добу - що відомом

Нагадаємо, що сьогодні ранок для українців почався сумними новинами: глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про вбивство ще 5 мирних українців, які загинули через обстріли армії РФ.

Також 6 квітня у своєму новому звіті Генштаб ЗСУ повідомив про черговий загарбницький злочин окупантів у Запорізькій області. Там ворог "приватизував" місцеву лікарню у Малій Білозерці для власних потреб.

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