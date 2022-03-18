На тимчасово захоплених територіях йдуть катування проукраїнських активістів і сімей військових ЗСУ.

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби.

Наразі бої тривають по всій лінії фронту в Луганській області. Ворог намагається прорватися у Рубіжному та Попасній.

У росіян немає успіхів і перемог у напрямку Сєвєродонецька, тому, зазначив Гайдай, терористи "реально бісяться", руйнуючи вщент населені пункти.

Обстрілюють Сєвєродонецьк, Кремінне, Гірське, Лисичанськ.

Гайдай підтвердив, що на тимчасово захоплених територіях йдуть катування проукраїнських активістів і сімей військових ЗСУ. Людей вивозять з мішками на голові у невідомому напрямку.

Практично зруйновані об’єкти критичної інфраструктури, уточнив голова ОВА.

Водночас місцева влада вже взялась за організацію гуманітарних коридорів й режиму "тиші".

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