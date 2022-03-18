У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.
Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби.
Наразі бої тривають по всій лінії фронту в Луганській області. Ворог намагається прорватися у Рубіжному та Попасній.
У росіян немає успіхів і перемог у напрямку Сєвєродонецька, тому, зазначив Гайдай, терористи "реально бісяться", руйнуючи вщент населені пункти.
Обстрілюють Сєвєродонецьк, Кремінне, Гірське, Лисичанськ.
Гайдай підтвердив, що на тимчасово захоплених територіях йдуть катування проукраїнських активістів і сімей військових ЗСУ. Людей вивозять з мішками на голові у невідомому напрямку.
Практично зруйновані об’єкти критичної інфраструктури, уточнив голова ОВА.
Водночас місцева влада вже взялась за організацію гуманітарних коридорів й режиму "тиші".