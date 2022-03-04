На щастя, снаряди після потрапляння у приватні будинки не розірвалися.

Російські окупанти обстріляли Покровськ у Донецькій області касетними снарядами.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами. Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста", - йдеться у заяві.

"На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися", - сказано у заяві.

"ДСНС попереджає щодо небезпеки, адже у цих вибухонебезпечних предметах гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення й спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати!", - наголошується у повідомленні.