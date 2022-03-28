Кількість жертв уточнюється.

Російські окупанти обстріляли Рубіжне Луганської області, одна людина загинула та одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Невтішні новини із самого ранку – росіяни знову обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється", - зазначив він.

27 березня в Рубіжному вже були обстріли, внаслідок яких загинули цивільні.

Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.

Нагадаємо, що черговий раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

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