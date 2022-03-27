В результаті обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.

У Рубіжному Луганської області внаслідок руйнування будинку під завалами опинилися місцеві жителі.

Як йдеться в повідомленні Національної поліції за минулу добу окупаційні війська здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та Новотошківське.

Зокрема, в результаті обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Так, в результаті руйнування одного з будинків в місті Рубіжне під завалами опинилися місцеві жителі, в тому числі дитина.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти інфраструктури - багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. В деяких будинках після обстрілів почалися пожежі.

Крім того, у місті Лисичанськ оперативниками затримано чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та коригував ворожі обстріли.

Війна проти України: