У Рубіжному Луганської області внаслідок руйнування будинку під завалами опинилися місцеві жителі.
Як йдеться в повідомленні Національної поліції за минулу добу окупаційні війська здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та Новотошківське.
Зокрема, в результаті обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.
Так, в результаті руйнування одного з будинків в місті Рубіжне під завалами опинилися місцеві жителі, в тому числі дитина.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти інфраструктури - багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. В деяких будинках після обстрілів почалися пожежі.
Крім того, у місті Лисичанськ оперативниками затримано чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та коригував ворожі обстріли.
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