У школі було сховище для цивільних, де на той час перебувало 12 людей.

Внаслідок ранкового обстрілу школи у Миколаївці на Донеччині загинула жінка. Відомо, що пошукові роботи вже завершено.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що внаслідок обстрілу (за попередньою інформацією, ракетного удару) частково зруйнована 3-поверхова будівля ЗОШ № 1.

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"В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки 1959 р.н. Проведено розбір 50 тон конструктивних елементів будівлі", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Донецької області: ворожі атаки не припиняються

26 вересня стало відомо, що окупанти ведуть наступ, але лише за одним напрямом. Саме на Донеччині йдуть найзапекліші бої, розповідала заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що близько 5-ї ранку окупанти обстріляли школу у Миколаївці. За попередніми даними, обстріл здійснено ракетою С-300.

Кириленко зазначав, що у школі було сховище для цивільних, де на той час перебувало 12 людей. Сховище витримало, люди не постраждали. Водночас, Кириленко зазначав, що продовжуються пошуки ще однієї людини, що працювала у школі. Нині ж стало відомо, що жінку знайшли, вона загинула.

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