Російські військові в усьому звинувачували українську сторону.

Російські окупанти розповідали захисникам Маріуполя, які були у полоні, що вони не потрібні Україні.

Про це під час прес-конференції бійців полку "Азов", звільнених з полону заявив військовий Головного управління розвідки Дмитро Усіченко.

"Ми були в соціальному вакуумі і чули лише те, що росіяни кажуть. Те, що ми не потрібні нашій країні, нашому президенту, нашому народу, зовсім нікому не потрібні. Що нас вб'ють чи щось таке станеться", - згадує він.

За словами Усіченка, російські військові в усьому звинувачували українську сторону.

"Вони казали завжди, що Україна не дотримується домовленостей - ви їм не потрібні, вони не хочуть вас міняти, скасування обміну. Завжди була якась причина, вони знаходили причину. Росіяни завжди шукають винного і ніколи не скажуть, що вони то роблять. Все одно вони когось шукають винного, вони святі, а всі інші ні", - підсумував український захисник.

Нагадаємо, дещо раніше воїн полку "Азов" Дмитро Усіченко (позивний "Вишня"), якого нещодавно звільнили з російського полону, розповів про жахи в Маріуполі та страх окупантів.

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