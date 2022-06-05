За її словами, умови утримання українських військовослужбовців у СІЗО потребують покращення.

Українських захисників із маріупольського полку "Азов" наразі утримують у переповненому слідчому ізоляторі, на всіх полонених не вистачає води та їжі.

Як розказала в інтерв'ю "Українській правді" дружина командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина, рідні військових зараз домагаються, щоб у СІЗО потрапила третя сторона і показала, що там відбувається насправді.

За її словами, умови утримання українських військовослужбовців у СІЗО потребують покращення. Це питання родичі бійців намагаються вирішити за допомогою Червоного Хреста.

"Ми знаємо, що саме СІЗО переповнене і, звичайно, деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – все потребує покращення. Зараз ми хочемо це питання якнайшвидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити все, що зараз там у хлопців", – розповіла Прокопенко.

Також вона наголосила, що зараз неможливо подивитися, в яких конкретно умовах утримуються захисники Маріуполя. Фото та відеоматеріалам російської сторони, звичайно, довіряти не можна.

"У нас немає звіту від них, немає фотофіксації, відеофіксації від третьої сторони, які там справді умови. У нас є лише фото та відеофіксація російської сторони. З огляду на ці відеоматеріали, ми можемо зрозуміти, що там є тільки російська сторона. А нам потрібна третя незалежна сторона, яка покаже реальні умови", – зазначила дружина командира "Азова".

Евакуація з "Азовсталі"

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, українських військових, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, нині не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими "азовцями" підтримують через розвідку.

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