Зараз їх усіх викликають на допит та перевіряють телефони.

У окупованому Криму серед загарбників поширюються параноїдальні настрої. Вони почали підозрювати працівників Кримського мосту, який знову перекрили, у допомозі з організацією вибухів.

Як повідомляє Центр національного спротиву, після низки вибухів на Керченському мосту інтервенти посилили перевірку всіх критичних об'єктів у Криму.

Зазначається, що всіх працівників цих об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони. Крім того, загарбники "наполегливо рекомендують" доносити на тих, кого ті вважають не лояльними до окупаційної влади РФ.

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Руйнування Кримського мосту

У ніч на 17 липня біля Кримського мосту прогримів потужний вибух, в результаті якого два прольоти автомобільної частини моста сильно зрушилися в бік, один при цьому частково повис над водою.

Пізніше окупанти заявили, що на заміну пошкоджених прольотів піде кілька місяців і багато грошей. Зараз вони запустили по менш пошкодженому легковий транспорт. Однак проїзна здатність моста виявилася сильно обмеженою.

За словами експерта, Кримський міст, який зʼєднує тимчасово окупований Крим з Росією, руйнуватимуть поступово, а не одним ударом.

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