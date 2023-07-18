По одній смузі Кримського мосту дозволили реверсивний рух.

У ніч на вівторок, 18 липня, російські окупанти відкрили серйозно пошкоджений Кримський міст для легковиків.

По одній смузі дозволили реверсивний рух, повідомило "РБК" в Telegram й показало відео, на якому зазнято ситуацію на мосту. За його даними, авто їдуть крайньою правою смугою, призначеною для напрямку Тамань - Керч.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, що Кримський міст отримав серйозні пошкодження рано вранці 17 липня.

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17 липня стало відомо, що один з автомобільних прольотів Кримського моста обвалився, після цього припинили рух транспорту. У РФ стверджували, що міст українська сторона атакувала надводними безпілотниками. У Службі безпеки України пообіцяли розкрити подробиці пошкодження споруди після перемоги над росіянами.

Озвучувалися і такі версії пошкодження Кримського мосту - порушення росіянами будівельних норм і "приліт" ударного іранського дрона типу "Шахед".

Екс-заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко говорив, що для підриву Кримського мосту знадобилися б сотні кілограм вибухівки.

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