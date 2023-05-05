Ворогу передалась паніка місцевого гауляйтера Євгена Балицького, який заявив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ за лічені години.

В Мелітополі в паніці окупанти спалюють мішками документи в приміщенні поліції та вивозять з паспортного столу техніку до Росії.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram. Він заявив, що окупанти "підчищають" за собою майже добу.

"У будівлі окупаційної військової поліції - цілий день мішками палять документи", - повідомив він.

Федоров зазначає, що окупанти поспішно пакують техніку паспортного столу і вивозять у Росію: "У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. За ними і самі колаборанти-працівники - керівництво попрощалося з ними назавжди", - пожартував він з приводу паніки окупантів і колаборантів, які бояться українського контрнаступу.

При цьому зазначає, що деякі документи спалюють до тла. Також сьогодні у мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування терміновий вечірній зліт "керівництва", де обговорюють хто вже встиг втекти.

Гауляйтер Запорізької області "чекає" контрнаступу ЗСУ

Як відомо, гауляйтер, так званий "керівник" окупованих територій Запорізької області Євген Балицький запанікував через контрнаступ ЗСУ й заявив, що українська армія може початися діяти в лічені години.

Він зазначає, що контрнаступ ЗСУ може відбутися вже днями або й в найближчі години. За словами Балицького, відповідну інформацію він отримав за підсумками розвідки дронами.

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