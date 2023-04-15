Колаборантів на окупованих територіях хочуть мобілізувати до лав армії РФ.

Російські загарбники готують до мобілізації працівників так званих "адміністрацій" на тимчасово окупованих територій. Там уже почали збирати списки власників паспортів РФ.

"Так звані районні адміністрації окупантів на тимчасово окупованих територіях України отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів". Відповідну вказівку розіслало Міністерство оборони РФ. Її необхідно виконати до 18 квітня", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що відповідні списки окупанти наказали подати в електронному форматі. Крім того, загарбники вимагаюьб зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати їх до місцевих "військоматів".

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Мобілізація на окупованих територіях України

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти вже можуть роздавати повістки мешканцям тимчасово окупованих територій України. В зоні ризику ті, хто отримав російський паспорт.

Про ймовірність мобілізації студентів до лав окупаційної армії повідомляє міська рада тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області. Росіяни зобовʼязали викладачів маріупольських вишів сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

Водночас на окупованій території Донецької області створили вже 23 "військкомати" для оголошення нової хвилі мобілізації.

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