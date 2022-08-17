За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни заблокували виїзд з міста.

Після вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі рашистів охопила паніка. Вони настільки бояться ЗСУ і партизанів, що почали проводити "тотальну фільтрацію".

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, ранкова "бавовна" не на жарт злякала рашистів. Вони оточили район "прильотів" і навіть заблокували виїзд з Мелітополя. Окупанти настільки злякалися, що не випускають людей навіть у бік Криму.

Для жителів міста, як зазначив Федоров, наслідки вибухів не дуже гарні. Рашисти проводять "тотальну фільтрацію". Вони роздягають для огляду чоловіків і всіма силами намагаються знайти партизанів. Паніка охопила росіян, "бавовна" сильно їх деморалізувала.

Вибухи в Мелітополі: що відомо про" бавовну " для окупантів

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 серпня в комендатурі російських окупантів у Мелітополі прогримів сильний вибух.

"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України. Сильний вибух прогримів у лігві ворога в центрі Мелітополя. Твут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів", - розповідав мер Мелітополя Іван Федоров.

Після цього стало відомо, що росяни готують криваву провокацію в окупованому Мелітополі з метою звинувачення Збройних сил України.