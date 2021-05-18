Станом на 7:00, 18 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Протягом 17 травня бойовики 9 разів порушили «тишу», унаслідок обстрілу поранено одного військового.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Поблизу Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі Пісків окупанти два рази здійснили обстріл у бік наших позицій з мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Неподалік Зайцевого противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Новотошківського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний», – йдеться у зведенні.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях», – інформує штаб.

Увечері, 17 травня, окупанти обстріляли позиції Збройних Сил України в районі Пісків з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька.

«В якості місць вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21. Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь», – наголошують у штабі.

Традиційно, обстріли з боку окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними «вкидами».

Українська сторона СЦКК зафіксувала дані грубі порушення та поінформувала представників СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00, 18 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед українських військових немає.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Автор: Яна Ставська