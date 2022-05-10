Тривають активні бойові дії із застосуванням ворожої артилерії та авіації.

Російські окупанти продовжують знищувати "Азовсталь".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.

У Генштабі також зауважують, що корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

Як писав УНІАН, 9 травня на Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та за підтримки вогню артилерії й танків проводить штурмові дії.

"Не виключається відновлення бомбових ударів далекими бомбардувальниками Ту-22М3", - зазначив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

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