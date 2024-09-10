Окупанти просунулися в Красногорівці та біля Вугледару, - DeepState

Спостерігачі такж заявили про посилені штурми з успіхом біля Новогродівки.

Російські окупанти просунувся поблизу кількох населених пунктів Донецької області.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, ворог просунувся в Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару.

Крім того, спостерігачі заявили, що росіяни проводять активні штурмові дії на Лисівку з боку Новогродівки

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"Новогродівка-Лисівка: Ворог зміг просунутися на пд-зх та засів у гілці, ми її закриваємо касетками, дали команду випалити там все, ми коли відходили там все горіло", - розповів один з бійців на псевдо "Мучной".

Війна в Україні - новини з "гарячого" Донбасу

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN розповів, що Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ. За його словами, Курська операція допомогла у захисті Покровська, яка позбавила супротивника можливості перекидати на посилення з інших напрямків.

За словами генерала, за останні шість днів противник біля Покровська не просунувся ні на метр, тому стратегія України працює.

Раніше головнокомандувач ЗСУ говорив про те, що російський наступ на Покровськ зупинено.

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