Російські загарбники значно зменшили інтенсивність завдання артилерійських ударів по позиціях українських захисників. Це сталося на тлі регулярного знищення складів РФ з боєкомплектом для артсистем.
Про це свідчать дані моніторингу пожеж NASA Firms.
Так, супутники зафіксували значне зменшення кількості артилерійських ударів російських військ на території України. Ще 9 липня росіяни прострілювати всю лінію фронту. Особливо багато обстрілів було на сході країни.
Станом на 13 липня ситуація докорінно змінилася. Зараз супутники позначили кілька червоних точок, більшість з яких в південних і східних регіонах.
Нагадаємо, вчора глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомив про те, що окупованому Росією Луганську противник втратив черговий склад з боєприпасами.
"Повідомлення про втрату окупантами чергових складів з боєприпасами надходять щодня. Останнє - з Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції у них порушено, проте ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян забагато", — заявив Гайдай.
Також серія вибухів прогриміла на складах БК окупантів у Новій Каховці. Місцеві заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок попадання ракет.
Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
Російські ЗМІ писали, що ЗСУ ракетами далекобійного РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджували, що удар був нанесений по житловому кварталу.