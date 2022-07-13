Станом на сьогодні супутники фіксують незначну кількість обстрілів переважно на півдні та сході.

Російські загарбники значно зменшили інтенсивність завдання артилерійських ударів по позиціях українських захисників. Це сталося на тлі регулярного знищення складів РФ з боєкомплектом для артсистем.

Про це свідчать дані моніторингу пожеж NASA Firms.

Так, супутники зафіксували значне зменшення кількості артилерійських ударів російських військ на території України. Ще 9 липня росіяни прострілювати всю лінію фронту. Особливо багато обстрілів було на сході країни.

Станом на 13 липня ситуація докорінно змінилася. Зараз супутники позначили кілька червоних точок, більшість з яких в південних і східних регіонах.

Нагадаємо, вчора глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомив про те, що окупованому Росією Луганську противник втратив черговий склад з боєприпасами.

"Повідомлення про втрату окупантами чергових складів з боєприпасами надходять щодня. Останнє - з Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції у них порушено, проте ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян забагато", — заявив Гайдай.

Також серія вибухів прогриміла на складах БК окупантів у Новій Каховці. Місцеві заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок попадання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Російські ЗМІ писали, що ЗСУ ракетами далекобійного РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджували, що удар був нанесений по житловому кварталу.

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