Окупанти сподіваються на відхід ЗСУ з Покровська: в 'Хортиці' відповіли, чи є загроза оточення

Наголосив, що зараз бої ведуться в передмісті.

Російські окупанти не намагаються штурмувати Покровськ та Мирноград, а прагнуть обійти їх, щоб не наступати "в лобову". Про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що російські окупанти намагається обійти Покровськ і Мирноград.

"Вони не лізуть напролом, а намагаються обходити місто по малих населених пунктах, здебільшого на південь від цих міст. При цьому хочуть "зачепитися" в малих селах, селищах- сателітах і вже звідти обійти міста, обрізати логістичні ланцюжки, щоб потім не ломитися на добре підготовлену оборону, не вступати в бій "в лоб", - наголосив Трегубов.

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При цьому додав,що це досить логічна тактика, яку вони зараз почали застосовувати, бо раніше йшли в лобові атаки. За його словами, це свідчить про те, що у ворога зараз вже немає великої переваги в живій силі та техніці, яка була раніше. "Росіяни вже мають якось економити і не робити як зазвичай - лізти вперед, щоб якнайшвидше захопити територію", - сказав Трегубов. За його словами, зараз окупанти воюють більш обережно. При цьому наголосив, що ЗСУ готові до цього сценарію, бо він розглядався як основний.

Трегубов зазначив, що зараз бої ідуть в передмістях. При цьому він не виключає, що в подальшому міські бої матимуть місце в тих чи інших операціях. За його словами, росіяни сподіваються, що українські Сили оборони відійдуть з міста, щоб не опинитися в "якомусь навіть мікрооточенні". "Але зараз ми не можемо казати про напівоточення і про якесь навіть більш-менш помітне охоплення у цьому випадку. Росіяни тільки намагаються поставити під загрозу ті дороги, логістичні ланцюжки, які є, але про те, щоб когось оточити, мова зараз не йде", - додав він.

Покровськ сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними видання "Українська правда" російські окупаційні війська вирішили обійти Покровськ Донецької області з півдня на захід, не штурмуючи місто в лоб. Із посиланням на двох співрозмовників серед військових, які перебувають на Покровському напрямку, зазначають, що зараз ворожі війська рухаються в бік селищ Котлине та Удачне Покровського району.

Ці населені пункти знаходяться на трасі Межова-Покровськ. Згідно з мапою проєкту DeepState, силам РФ до цих населених пунктів залишилося менше двох кілометрів. За даними УП, відстань становить менше кілометра.

В матеріалі УП сказано, що це означає, що росіяни повністю заблокували трасу Межова-Покровськ – важливу логістичну артерію Сил оборони, що сполучала Дніпропетровщину з Покровськом. Зазначається, що від російського виступу під селищами Котлине та Удачне усього 7 кілометрів до адміністративної межі Дніпропетровської області.

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