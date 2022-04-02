Крім того, РФ відводить війська через низький морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами.

У Росії заявляють, що проводять "планове відведення військ" з Чернігівщини, але командувач оперативного командування "Північ" Герой України Віктор Ніколюк наголосив, що саме Збройні Сили України змушують окупантів відступати.

Про це генерал-майор розповів в інтерв'ю Суспільному.

Росіяни змушені відступати, оскільки ЗСУ завдали ударів по їхніх позиціях. Крім того, окупанти деморалізовані.

Попри відведення, бойові дії продовжуються. Водночас українські захисники дають потужну відсіч.

"Росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова, тому що ми завдали їм вогневих уражень. Наразі той морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами, звичайно, змушує їх відводити війська. Такий факт є, вони наразі відводять війська, ми завдаємо вогневих уражень – виганяємо ворога з нашої території", - заявив Ніколюк.

Він також додав, що окупанти частково заблокували південний напрямок Чернігова. ЗСУ працюють над розблокуванням міста, але Ніколюк відмовився прогнозувати, коли це станеться.

Українські військові проводять заходи з відновлення інфраструктури на звільнених територіях – відновлюють електро- та водопостачання та розміновують територію.

Сили оборони вже звільнили низку населених пунктів. Ніколюк пообіцяв, що невдовзі звільнять Михайло-Коцюбинське. Боротьба триває.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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