Незабаром після цього в Енергодарі почали глушити зв’язок.

В окупованому Енергодарі, де знаходиться найбільша в Європі АЕС, російські загарбники вчинили обстріл під час мітингу на підтримку України.

Як повідомляє Telegram-канал "Енергодар", сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України.

"Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти", - йдеться в повідомленні.

Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки. Окупанти почали затримувати місцевих, а тоді почали обстріли.

Як повідомляється, через кілька хвилин були чутні звуки вибухів і масованих обстрілів.

Незабаром після цього, за повідомленням, в Енергодарі почали глушити зв'язок.

Наразі відомо про кількох осіб, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками. Точна кількість поранених внаслідок вибухів з'ясовується.

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