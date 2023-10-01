За попередніми відомостями, супротивник бив із ЗРК С-300.

Уночі в Харкові зафіксовані "прильоти" трьох ракет по території цивільного підприємства.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Минулої ночі, близько 01:00, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовані "прильоти" трьох ракет, попередньо - С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.

Голова ОВА зауважив, що протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

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Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу с. Козача Лопань Харківського району було пошкоджено дві господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа.

Синєгубов також зауважив, що вдень 30 вересня в лісі поруч з с. Оскіл Богодухівського району місцевий житель, якому 52 роки, наступив у лісі на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Його було госпіталізовано з пораненням в стані середньої тяжкості.

Що треба знати про Харків сьогодні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 1 жовтня, міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що російські окупаційні війська вчергове атакували Харків ракетами. Він зауважив, що у місті пролунали щонайменше чотири вибухи.

Водночас начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300.

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