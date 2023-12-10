Крім того, вночі окупанти цілили по Нікополю, застосовувавши важку артилерію.

За добу російські окупанти 71 обстріляли Херсонську область, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА. "По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів", - зазначили там. В ОВА додали, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення", - поділились подробицями в ОВА.

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Крім того, вночі окупанти цілили по Нікополю, застосовувавши важку артилерію. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, атаковану територію обстежують, з'ясовують наслідки, але головне, що обійшлося без жертв.

"Щодо збитої вчора над Криворіжжям ворожої ракети. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали", - повідомив Лисак.

Війна в Україні: новини

Російські окупанти вже багато разів били з різного озброєння по Херсонській області й, зокрема, по обласному центру - місту Херсон. Так, в кінці листопада вони вдарили по Херсонській області, внаслідок чого тоді загинули чотирі людини.

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