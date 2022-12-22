У Генштабі розкрили деталі ударів по росіянам за минулі декілька днів.

Стало відомо про нові удари захисників України по рашистах. ЗСУ "просмажили" окупантів та вдало ліквідували чимало живої сили РФ. Так, в результаті удару українських військ по ворожому аеродрому в районі Каховки на Херсонщині ліквідовано 150 російських військових, ще 50 - поранено.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 також зазначається, що 20 грудня Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області.

"В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено вісім вантажних автомобілів КамАЗ з боєприпасами", - повідомили у Генштабі.

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Окрім цього, за уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 - пораненими.Також під час удару було знищено до 20 одиниць військової техніки ворога різного типу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, два склади боєприпасів та три райони зосередження живої сили противника", - додали у Генштабі.

Втрати РФ в Україні

Вранці 22 грудня у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів. Зазначається, що росіяни пішли в атаку в Донецькій та Луганській областях, проте захисники України дають рашистам гідну відсіч.

Окрім цього, ЗСУ розгромили лігво окупантів у Горлівці. Там ліквідовано 4 ворожих офіцери, а також знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами.

Між тим втрати РФ невпинно зростають. Українські захисники ліквідували понад 100 тисяч ворогів. Деталі "ювілейних" втрат рашистів вже розкрили у Гештабі.

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