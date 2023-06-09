Загиблими є співробітники лікарні.

Російські окупанти обстріляли лікарню в місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. "Запорізька область. Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе", - повідомив він.

За даними Єрмака, в даний час відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка.

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"Ще двоє людей - поранені", - уточнив він.

Ситуація на Запоріжжі

Окупанти постійно обстрілюють територію області, а на окупованій її частині проводять фільтраційні заходи. Так, 8 червня стало відомо, що минулого тижня село Кирилівка тимчасово окупованої території Запорізької області декілька днів було оточене російськими військами, які проводили тотальну фільтрацію населення, обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та помешкань громадян.

"Особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, стосовно яких представниками ФСБ РФ була зібрана інформація (доноси) щодо підтримання проукраїнських позицій. У більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частина з них після допитів до місць постійного мешкання не повернулась, їхня доля наразі невідома", - пояснила ситуацію Маляр.