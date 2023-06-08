У більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили на допити. Частина з них після допитів додому не повернулась

Вплив російських окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України стрімко знижується через нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "У низці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької і Херсонської областей місцеві мешканці демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій, висловлюють недовіру до російської пропаганди", - зазначила вона.

Маляр додала, що серед громадян все більше поширюється правда про ситуацію на фронті та згубність наслідків російської окупації, зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення.

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Для протидії зазначеним тенденціям командування російських окупаційних військ вдається до проведення жорстких масових каральних акцій.

Маляр навела приклад, що минулого тижня село Кирилівка тимчасово окупованої території Запорізької області декілька днів було оточене російськими військами, які проводили тотальну фільтрацію населення, обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та помешкань громадян.

"Особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, стосовно яких представниками ФСБ РФ була зібрана інформація (доноси) щодо підтримання проукраїнських позицій. У більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частина з них після допитів до місць постійного мешкання не повернулась, їхня доля наразі невідома", - пояснила ситуацію Маляр.

Фільтрування окупантів

Російські окупанти постійно проводять фільтраційні заходи – це їхня рутинна практика. Її застосовують на всіх захоплених територіях України. Цікаво, що сильні фільтраційні заходи росіянипроводять у Мелітополі на тлі страху місцевого руху опору.

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