Це спровокує масштабну техногенну та екологічну катастрофу.

Російські загарбники вдарили по нафтобазі у Василькові на Київщині. Пожежа продовжується.

Очевидці опублікували у мережі кадри з місця події. Очевидно, масштаби займання глобальні.

Згодом мер міста Наталія Баласинович підтвердила, що окупанти атакували нафтобазу.

"Шановна Васильківська громадо! Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках", - сказала мер Василькова Наталія Баласинович.

Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, тому громадян закликають закривати вікна, інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Закривайте вікна", - йдеться у повідомленні.