Після того, як Збройні Сили України завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі, росіяни вирішили обстріляти мирних жителів.

Російські окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя в Запорізькій області.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram, російські загарбники вирішили вдатися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують в окупованому Донецьку.

Зокрема, російські окупанти обстріляли житловий квартал міста після того, як сьогодні вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі.

Як зазначив Федоров, підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити українські ракети, оскільки кілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували в Херсонській області.

"Через кілька хвилин після точного обстрілу військової бази вони випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць українська і Герцена. Один житель постраждав і знаходиться в лікарні. Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнування", - підкреслив Федоров.

Також він повідомив, що жителі встигли зняти, як ракета російських окупантів летить з півдня на північ Мелітополя.

Удар по Мелітополю:

Вночі 20 серпня в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві колаборанти заявили про роботу ППО в місті.

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