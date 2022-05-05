Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні.

Український моряк, член екіпажу буксиру "Яни Капу" Євгеній Семидоцький вдруге потрапив у полон росіян.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян. У Сватовому він працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям", - зазначив Гайдай.

Сьогодні стало відомо, що Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки.

"Євгеній Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", захоплених поблизу Керченської протоки російськими силовиками у листопаді 2018 року та протиправно утримуваних у рф. На Батьківщину він повернувся 7 вересня 2019 року, коли між Україною і рф відбувся масштабний обмін полоненими", - нагадав Гайдай.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов’язку, вірність Українському народові і військовій присязі Євгенія Семидоцького відзначено медаллю "За військову службу Україні". Під час зустрічі Глава держави Володимир Зеленський вручив йому президентський годинник.

Нагадаємо, окупанти взяли у полон водія евакуаційного автобуса, обстріляного в Попасній. Росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу.

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