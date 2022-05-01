Росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу.

Російські окупанти взяли у полон водія евакуаційного автобуса, обстріляного в Попасній.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"29 квітня ворожа ДРГ з гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові. Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайшли, зв‘язку з водієм не було. І от сьогодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. Росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу", - зазначив він.

За словами Гайдая, окупанти змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, що "ми кинули своїх".

"Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують. Розумію, що іншого варіанту Михайло не мав. Кадри красномовні", - додав він.

За словами Гайдая, також це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом та можуть використати його для своїх провокацій. Голова ОВА наголосив, що буде зроблено все можливе для визволення Панкова.

Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси на Луганщині: що відомо

29 квітня, у місті Попасна Луганської області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла евакуаційні автобуси. Після інциденту пропав зв'язок з організаторами евакуації, які перебували у транспортному засобі.

Після обстрілу росіянами евакуаційної колони у Попасній зник водій та "гуманітарка". Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайдено, зв‘язку з водієм не було.

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