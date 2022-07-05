Відомо про шістьох постраждалих людей.

Російські загарбницькі війська весь день обстрілювали Сумську область, є постраждалі.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що після 13:00 окупанти пустили ракети по школі в Есманській громаді. Внаслідок цього четверо людей отримали поранення.

Близько 17:00 росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі у Новослобідській громаді мінометним вогнем.

Вже після 18:00 з території Російської Федерації розпочався мінометний обстріл Білопільської громади Сумського району. Зафіксовано 24 "приходи". Також окупанти скинули гранату з безпілотника.

З 19:00 до 20:00 години росіяни двічі запускали ракети по одному із селищ Білопільської громади. Усього 5 ракет. Також зафіксовано 4 "приходи" мінометного вогню.

Після 21:00 росіяни продовжили гатити з мінометів та самохідних артилерійських установок. Щонайменше двоє людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що Суми продовжують суттєво підвищувати оборонозданість міста на випадок повторної спроби росіян захопити його.

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